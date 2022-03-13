Beyaza bürünen Taksim Meydanı böyle görüntülendi - Son Dakika
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Beyaza bürünen Taksim Meydanı böyle görüntülendi

13.03.2022 13:56

Beyaza bürünen Taksim Meydanı böyle görüntülendi İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dron ile görüntülendi.

Beyaza bürünen Taksim Meydanı böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dron ile görüntülendi.

İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kentin en işlek noktalarından biri olan Taksim Meydanı beyaza büründü. Beyaz örtü altındaki Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Taksim Camisinin kubbeleri ile binaların çatılarının yanı sıra meydan ve İstiklal Caddesi'nde beyaz örtünün hakim olduğu görüldü.

Beyaza bürünen Taksim Meydanı böyle görüntülendi
Beyaza bürünen Taksim Meydanı böyle görüntülendi
Beyaza bürünen Taksim Meydanı böyle görüntülendi

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İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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