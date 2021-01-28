Beyaza bürünen tarihi Muğla evleri havadan görüntülendi - Son Dakika

Muğla'nın tarihi evleriyle ünlü Menteşe ilçesinde kar yağışıyla kartpostallık görüntüler oluştu.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte, Menteşe ilçesi Saburhane Mahallesi'nde bulunan Hisar Dağı eteklerindeki tarihi Muğla evleri de beyaz örtüyle kaplandı.

Muğla'nın doğasına ve tarihi dokusunun güzelliğine güzellik kar yağışı, vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı.

Kar altındaki tarihi evler de drone ile havadan görüntülendi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe'nin kar altında ayrı bir güzel olduğunu söyledi.

Sabaha kar yağışı ile uyanmanın keyfini yaşadıklarını dile getiren Gümüş, Muğlalıların çok alışık olmadıkları bu kar manzarasını görüntülemek isteyenlerin Saburhane Meydanı'ndaki tarihi evlerin fotoğraflarını çektiğini aktardı.

Gümüş, hava koşullarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için gereken önlemleri aldıklarını, belediye ekiplerince başlatılan kar küreme ve yol açma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.