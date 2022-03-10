Beyaza bürünen tarihi yarımadadan kartpostallık görüntüler - Son Dakika
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Beyaza bürünen tarihi yarımadadan kartpostallık görüntüler

10.03.2022 11:36

Beyaza bürünen tarihi yarımadadan kartpostallık görüntüler Ayasofya ve Sultanahmet meydanında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla tarihi yarımada beyaza büründü.

Beyaza bürünen tarihi yarımadadan kartpostallık görüntüler

Ayasofya ve Sultanahmet meydanında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla tarihi yarımada beyaza büründü. Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nı kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi.

İstanbul'da beklenen kar yağışının etkili olmasıyla kentin birçok bölgesini beyaza bürüdü. Sultanahmet Meydanı'nı kaplayan kar eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakırken, Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nın üzeri de beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı ile kartpostallık manzaranın oluştuğu tarihi yarımada havadan görüntülendi.

Beyaza bürünen tarihi yarımadadan kartpostallık görüntüler
Beyaza bürünen tarihi yarımadadan kartpostallık görüntüler
Beyaza bürünen tarihi yarımadadan kartpostallık görüntüler

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Topkapı Sarayı, Sultanahmet, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyaza bürünen tarihi yarımadadan kartpostallık görüntüler - Son Dakika


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