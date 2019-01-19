Son Dakika Haberleri: Beyaza Bürünen Toros Dağları Drone ile Görüntülendi

Beyaza Bürünen Toros Dağları Drone ile Görüntülendi

41 dakika önce

Antalya'da beyaza bürünen Toros Dağları drone ile görüntülendi.

Beyaza Bürünen Toros Dağları Drone ile Görüntülendi, System.String[]
Antalya'da beyaza bürünen Toros Dağları drone ile görüntülendi.

Antalya ile Konya'yı bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel ve Gidengelmez Dağlarının arka yüzünde kar kalınlığı yer yer 1-2 metreye ulaştı. Beyaza bürünen Toros Dağları drone ile havadan görüntülendi.

Dağlar beyaz örtüyle kaplanırken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:22 Kaynak: İHA

Seydişehir, Antalya, Toros Dağları, Güncel
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