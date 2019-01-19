Beyaza Bürünen Toros Dağları Drone ile Görüntülendi
41 dakika önce
Antalya'da beyaza bürünen Toros Dağları drone ile görüntülendi.
Antalya
'da beyaza bürünen Toros Dağları
drone ile görüntülendi.
Antalya ile Konya
'yı bağlayan Akseki- Seydişehir
karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel ve Gidengelmez Dağlarının arka yüzünde kar kalınlığı yer yer 1-2 metreye ulaştı. Beyaza bürünen Toros Dağları drone ile havadan görüntülendi.
Dağlar beyaz örtüyle kaplanırken, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:22 Kaynak: İHA
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