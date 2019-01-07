Son Dakika Haberleri: Beyaza Bürünen 'Yanık Ülke'de Kartpostallık Manzaralar Oluştu

Beyaza Bürünen 'Yanık Ülke'de Kartpostallık Manzaralar Oluştu

4 dakika önce

İzmir'in Kula ilçesindeki Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı volkanik jeoparkının da yer aldığı Divlit Yanardağı, kar yağışı sonrasında eşsiz güzelliğe büründü.

Beyaza Bürünen 'Yanık Ülke'de Kartpostallık Manzaralar Oluştu, System.String[]
İzmir'in Kula ilçesindeki Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO sertifikalı volkanik jeoparkının da yer aldığı Divlit Yanardağı, kar yağışı sonrasında eşsiz güzelliğe büründü.

Kula Jeoparkı ve Divlit Yanardağı, karın yağması ile eşsiz bir manzaraya büründü. Fotoğraf tutkunları için doğal bir fon oluştu. Gediz Nehri'nin oluşturduğu vadiler, Adala Kanyonu, volkan konisi ve peri bacalarına da evsahipliği yapan bölge, cazibe merkezi haline geldi. Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozof Strabon'un 'Geographika' adlı eserinde 'Katakekaumene-Yanık Ülke' olarak tanımladığı yaklaşık 300 kilometrelik bir alanı kapsayan jeopark ve yine pek çok jeolojik, jeomorfolojiik doğal yaşamı barındıran ve yerden 120 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin en genç volkanı olan Divlit Yanardağı, ziyaretçilerine adeta büyülü bir dünya sunuyor. Beyaz örtünün volkanik kayaçlar üzerinde bıraktığı izlerle oluşan şekiller, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Kar ve doğanın muhteşem uyumunun gözler önüne serildiği Kula volkanlarının sunduğu görsel şölenin tadını çıkaran ziyaretçiler, bol bol kar topu oynama fırsatı da buluyor. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:49 Kaynak: DHA

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