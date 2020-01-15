Beyaza bürünen yaylalarda kartpostallık manzaralar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyaza bürünen yaylalarda kartpostallık manzaralar - Son Dakika

Beyaza bürünen yaylalarda kartpostallık manzaralar

6 saat önce

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki yaylalar, son kar yağışlarıyla birlikte beyaza büründü.

Beyaza bürünen yaylalarda kartpostallık manzaralar, System.String[]

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki yaylalar, son kar yağışlarıyla birlikte beyaza büründü. Eşsiz doğası ve kırmızı çatılarıyla kar altında kalan yaylalarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toroslar'ın yaylaları; doğal yapının bozulmadığı, yöresel kültürün yaşanmaya devam ettiği eşsiz doğası ve tertemiz havasıyla adete göz kamaştırıyor. Yaz aylarında derelerinden tertemiz suların aktığı ve yeşilin onlarca tonuyla huzur veren yaylalar, kış aylarında da beyaza bürünerek bütün güzelliğiyle kartpostallık görüntü veriyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaylaların turizm sektöründe giderek öneminin arttığını ve her geçen gün daha da cazip hale geldiğini belirterek, Toroslar'ın yayla turizminde en çok tercih edilen ilçelerden biri olduğunu kaydetti.

Aynı zamanda Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği (METAB) Başkanı olan Yılmaz, "Doğal güzelliklerin bozulmadığı yaylalar; temiz hava, bol oksijen, kaynak suyu içeren tabii ortamlardır. Yayla turizmini, el değmemiş doğanın tahrip edilmeden, turizm amaçlı giden vatandaşlarımızın bir çöpünü bile bırakmadığı şekilde destekliyoruz" dedi.

(İHA)

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
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