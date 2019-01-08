Son Dakika Haberleri: Beyaza Bürünen Zonguldak Havadan Görüntülendi

Beyaza Bürünen Zonguldak Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Zonguldak kent merkezi yağan karın ardından havadan görüntülendi.

Beyaza Bürünen Zonguldak Havadan Görüntülendi, System.String[]
Zonguldak kent merkezi yağan karın ardından havadan görüntülendi.

İl genelinde etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Adeta beyaz gelinliğini giyen kent, havadan görüntülendi. Kentin yüksek kesimlerindeki mahalleler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaza bürünen Bülent Ecevit Caddesi Bulvarı'nın yanı sıra Karaelmas ve Mithatpaşa Mahalleleri havadan görüntülendi. Okulların tatil olduğu kentte zaman zaman Ankara ve İstanbul karayolunda trafikte aksamalar da yaşandı. Öte yandan Merkez ilçede 12, Kozlu ilçesinde 12, Kdz. Ereğli ilçesinde 20 olmak üzere toplam 45 köy için karla mücadele çalışmaları devam ediyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:27 Kaynak: İHA

Kar, Zonguldak, Güncel
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