Beyazay Derneği üyeleri otizmli çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı - Son Dakika
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Beyazay Derneği üyeleri otizmli çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı

01.04.2022 14:43
Beyazay Derneği üyeleri otizmli çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı

İZMi İzmir'de, "Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

İZMi İzmir'de, "Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Beyazay Derneği İzmir Şube Başkanı Ayşe Engür, dernek üyeleriyle İzmir Saat Kulesi önünde yaptığı açıklamada, 2 Nisan'ın, otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizmle ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla "Dünya Otizm Farkındalık Günü" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Son yıllarda eğitimden istihdama, sosyal yardımlardan bakım hizmetlerine kadar neredeyse her alanda reform niteliğinde yasal düzenlemelerin yapıldığını hatırlatan Engür, şöyle konuştu:

"Özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına sahip çıkmak, toplumsal kabulünü sağlamak, ayrımcılığa maruz kalmayan, fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen bireyler olmalarına imkan vermek, yaşananlara doğru ve kalıcı çözümler üretmek en temel amacımızdır. Netice itibariyle özel gereksinimli bireylerin hayatında var olan engelleri kaldırma çabamız, toplumsal bilinçlenme öncelikli olmak üzere her alanda devam edecektir."

Konuşmanın ardından dernek üyeleri ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

YORUMLAR
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Ayşe Engür, Nisan, İzmir, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyazay Derneği üyeleri otizmli çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı - Son Dakika


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