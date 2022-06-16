Beyazay Derneği Yalova Şubesi çocuklar yararına kermes düzenledi - Son Dakika
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Beyazay Derneği Yalova Şubesi çocuklar yararına kermes düzenledi

16.06.2022 16:34
Beyazay Derneği Yalova Şubesi çocuklar yararına kermes düzenledi

Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi tarafından düzenlenen kermese yaptıkları ürünlerle katılan engelliler, satılan ürünlerden elde edilen gelirleri ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için kullanacak.

Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi tarafından düzenlenen kermese yaptıkları ürünlerle katılan engelliler, satılan ürünlerden elde edilen gelirleri ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için kullanacak.

Cevdet Aydın Parkı'nda iki gün açık olacak kermese, dernek kurslarından öğrendikleri el işlemeleri, ahşap boyama, takı ve boncuk işlemelerini getiren engelliler bunları satışa sundu.

Dernek üyesi engellilerin bağlama ve ritim gurubu ile seslendirdiği şarkı ve türküleri dinleyen, zaman zaman eşlik eden vatandaşlar, ayakkabı ve giysilerin de yer aldığı kermesten alışveriş yaptı.

Beyazay Derneği Yalova Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ülker Nemlioğlu, yaptığı açıklamada, gönüllü olarak görev aldığı dernekte özel çocukları topluma kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Ayrıca ailelerin özel çocuklarının farkına varmalarını sağlamak istediklerini ifade eden Nemlioğlu, "Derneğimizdeki kurslarla gerek el becerileri gerekse zihinsel becerileri geliştirmek için öğretmenlerimizle kurslar düzenliyoruz. Orada yaptıkları ürünleri kermes veya sergilerde satarak derneğe katkıda bulunuyoruz. Çocuklarımız bu konuda çok başarılı ve ailelerimiz de çok ilgili. Bu kermesteki amacımız ise ihtiyaç sahibi çocuklarımıza biraz katkıda bulunmak, onların el emeklerini değerlendirmek ve onların çalışmalarını daha şevkle yapmalarını sağlamak." diye konuştu.

Dernek kurslarında öğrendiği boncuk işlemesinde ürettiği ürünleri kermeste satan bedensel engelli Ayşe Alkın ise derneğe yeni katılmasına rağmen çok sevdiğini belirtti.

Engelli herkesin derneğe katılmasını, kurslarından faydalanmasını isteyen Alkın, "Çok güzel kurslarımız, etkinliklerimiz var. Bizim tek isteğimiz daha çok büyümek, çoğalmak. Elimizden geldiği kadar engelli arkadaşlarımıza faydalı olmak istiyoruz. Kursta öğrendiğim takıları yapıyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Yalova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyazay Derneği Yalova Şubesi çocuklar yararına kermes düzenledi - Son Dakika

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