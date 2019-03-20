Beyazay Derneği Yönetimi Başkan Kutlu ile Bir Araya Geldi

Çeşitli açılışlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla Adıyaman'a gelen Beyazay Derneği yöneticileri, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti.

Çeşitli açılışlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla Adıyaman'a gelen Beyazay Derneği yöneticileri, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti.



Büyükkavaklı köyünde engelliler için açılacak olan merkezin temel atma törenine katılmak ve bu vesileyle çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Adıyaman'a gelen Beyazay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, Beyazay Derneği Genel Başkanı Necla Sümer, Beyazay Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ayla Pektaş ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette bir açıklama yapan Beyazay Derneği Onursal Başkanı Ayva ve Genel Başkan Sümer, derneklerinin Adıyaman'daki etkinliklerine destek olmaktan hiçbir zaman kaçınmayan Başkan Kutlu'ya teşekkür etti. Dernek olarak Adıyaman'da gerçekleştirecekleri programlar ve çalışmalar hakkında da bilgi veren yöneticiler, engellilere karşı verdikleri destekten dolayı Adıyaman Belediyesi yöneticilerini kutladıklarını söyledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise Beyazay Derneği yöneticilerini aktif çalışmalarından dolayı takdir etti. - ADIYAMAN

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