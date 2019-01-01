Beyazevler Çamlığı Mesire Alanı Oluyor

Adana'da Beyazevler Çamlığı, vatandaşların piknik yapabilmeleri için mesire alanı haline getiriliyor.

Adana'da Beyazevler Çamlığı, vatandaşların piknik yapabilmeleri için mesire alanı haline getiriliyor.



Büyükşehir Belediyesi, merkez Çukurova ilçesindeki 42 dönümlük Beyazevler Çamlığı'nda çevre düzenlemesi ve peyzaj hizmetlerini yoğunlaştırdı.



Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Adana halkının Dilberler Sekisi ve nehir manzarasını izleyerek piknik yapması için yürütülen projede uzun yıllar bakımsız halde bırakılan Beyazevler Çamlığı'nda 7 adet seyir terası, 21 adet kameriye, barbeküler, çeşmeler, spor aletleri, çocuk parkı, tuvaletler ve büfelerin yapılması için çalışmalarında tempo yükseltti.



Kurumuş ağaçları ve çalıları temizleyen ekipler, alt yapısı uygun hale getirilen yerlerde 11 bin 320 metrekere parke taş ve 6 bin 978 metrekare bordür döşeyerek, yürüyüş yolları ve otopark alanlarını da ortaya çıkaracak. - ADANA

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