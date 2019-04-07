Beyazgül Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nı İnceledi

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
, Cuma günü görevi devralmasının ardındın hafta sonu demeksizin Çevik Kuvvet Köprülü
Kavşağı'na giderek çalışmaları inceledi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin
Beyazgül, ilk resmi temasını Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'na yönelik gerçekleştirdi. Yoğun tebrik kabulüne rağmen çalışmalarına başlayan Beyazgül, AK Parti
İl Başkanı Bahattin Yıldız
ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar ile birlikte Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'na gelerek yüklenici firmadan bilgiler aldı. Alanın tüm etaplarını gezen Beyazgül, temaslarının ardından yaptığı açıklamasında kavşağın yapım çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.
Şanlıurfa trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın tamamlanması ile özellikle şehir içi ulaşımda yoğunluğun en asgari düzeye ineceğini belirten Beyazgül, "Alana gelerek incelemelerde bulunduk. Önce kavşak çalışmaları ile ilgili yüklenici firmadan bilgiler aldık. Ardından bizzat yerinde gezerek çalışmaları gözlemledik. Ulaştırma Bakanlığımız ile görüşmeler sürdürerek çalışmaların bir an önce tamamlanması için işin takipçisi olacağız. Bu konuda vekillerimiz ve il başkanımız ile birlikte görüşmelerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
Daha sonra Beyazgül, temaslarının ardından şehrin diğer bölgelerindeki çalışmaları incelemek üzere alandan ayrıldı. - ŞANLIURFA