Beyazgül, "Çiçek Göndermeyin Hayır Kuruşlarına Bağışta Bulunun"
1 saat önce
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kendisine tebrik amaçlı çiçek göndermek isteyen tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, "Hemşehrilerim çiçek göndermek yerine Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği'ne veya Şanlıurfa Gönüllü Kuruluşlar Aşevine bağışta bulunabilirler" dedi.
Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
, kendisine tebrik amaçlı çiçek göndermek isteyen tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, "Hemşehrilerim çiçek göndermek yerine Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği'ne veya Şanlıurfa Gönüllü Kuruluşlar Aşevine bağışta bulunabilirler" dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin
Beyazgül, göreve başlamasının ardından gelen tebrikleri kabul etti. Vatandaşlarla birebir yakından ilgilenen Beyazgül, yoğun görüşmelerinin ardından bir açıklama yaparak kendisine yönelik çiçek göndermek isteyen hemşehrilerinden ricada bulundu. Sosyal medya aracılığı ile de duyurusunu yapan Beyazgül, "Değerli hemşehrilerim sizlerden isteğimdir. Tebrik dolayısıyla çiçek göndermek yerine Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneğine ve Şanlıurfa Gönüllü Kuruluşlar Aşevine bağışta bulunabilirsiniz. Hemşehrilerime en içten saygılarımla" ifadelerini kullandı.
Beyazgül'ün bu talebi, Şanlıurfalılardan da destek aldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:38 Kaynak: İHA
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