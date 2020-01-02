Beyazgül'den hayvanseverlere davet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyazgül'den hayvanseverlere davet - Son Dakika

Beyazgül'den hayvanseverlere davet

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 2020'nin ilk gününde örnek bir farkındalık çalışması başlatarak tüm hayvan severleri Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına davet ederek 'Hayvan satın almayın sahiplenin' davetinde bulundu.

Beyazgül'den hayvanseverlere davet, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 2020'nin ilk gününde örnek bir farkındalık çalışması başlatarak tüm hayvan severleri Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına davet ederek 'Hayvan satın almayın sahiplenin' davetinde bulundu.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyyübiye ilçesinde bulunan hayvan barınağı sokak hayvanlarına yuva olmaya devam ederken aşı ve benzeri tüm tedavisi yapılan hayvanların sahiplendirmesi sağlanıyor. 2018 yılı içerisinde barınak için 37 ton, hayvan koruma derneklerine ulaştırılması için de 40 ton mamanın kullanıldığı barınak, vatandaşlara tüm gün boyunca açık bir şekilde hizmet sunuyor. Dileyen vatandaşların her türlü sağlık tedavisi tamamlanmış olan sokak hayvanlarını sahiplendiği barınakta; veteriner, bakıcı ve temizlik personeli 7/24 saat hizmet verirken, merkezde ilk bakım, müşahede ve yaşam bölümü gibi alanlar yer alıyor.


Gelin Hayvan satın almayın bizler sizlere hediye edelim


Beyazgül, "Büyükşehir Belediyesi Hayvan barınağını ziyaret ederek hayvanlarımızın yaşam koşullarını inceledik ve arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Buradaki barınma merkezinde gerekli iyileştirmeler yaparak 18 yaşının üstünü doldurmuş vatandaşlarımızın sahiplenmesini destekleyeceğiz. Hayvan sever vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Gelsinler bu hayvanları kendilerine hediye edelim ve bu hayvanlarımız yeni aileleri ile mutlu yaşasınlar. Mevcut Hayvan Barınağını inşallah daha modern koşullara getirmek için çalışacağız.


Öte yandan hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ALO 153 İletişim hattını arayarak detaylı bilgi alabilirler. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:17 Kaynak: İHA
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