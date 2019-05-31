Son Dakika Haberleri: Beyazgül'den Kadir Gecesi mesajı
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Beyazgül'den Kadir Gecesi mesajı

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Beyazgül'den Kadir Gecesi mesajı, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Şanlıurfa olarak Ramazan ayını birlik ve beraberlik içerisinde yaşadıklarını belirten Beyazgül, Ramazan ayının maneviyatına uygun programlar düzenlediklerini söyledi.

Ramazan ayının son günlerine yaklaşıldığında, manevi duyguların daha da anlam kazandığı Kadir Gecesinin Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin birlik, beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve kardeşliğini daha da pekiştirmesini dileyen Beyazgül, "Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu gibi bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin hepimize bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bizi en güzel aya ve en güzel ayın da en güzel gecesine kavuşturduğu için Allah'ımıza şükrederken, Tüm İslam aleminin Kadir Gecesini tekrardan kutluyor, bu gecenin hayır ve bereketiyle hepimizi huzura eriştirmesini niyaz ediyorum" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:25 Kaynak: İHA
Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Kadir Gecesi, Yaşam
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