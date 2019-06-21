Son Dakika Haberleri: Beyazgül'den "Şanlı" mesajı
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Beyazgül'den "Şanlı" mesajı

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte 'Şanlı' unvanı verilişinin 35. yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Beyazgül'den
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte 'Şanlı' unvanı verilişinin 35. yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Şanlıurfa, yarın düzenlenecek törenlerle 'Şanlı' unvanının 35. yıl dönümünü kutlayacak. Kutlamalar öncesi bir mesaj yayımlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bağımsızlık mücadelesinde dünyaya kahramanlık örneği sergileyen tüm Şanlıurfalı şehitleri yad ettiklerini belirtti. Beyazgül, mesajında, "11 Nisan 1920'de çok kısıtlı imkanlarla işgalcileri vatan topraklarından püskürterek şanlı bir tarih yazan Urfa halkı, Kurtuluş savaşında gösterdiği kahramanlıklar neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce 1984'te "Şanlı" unvanı, sonra 2016'da "İstiklal Madalyası" ile onurlandırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Urfa'nın evlatlarına verilen bu kadirşinaslık tarih boyunca bir taç olarak şerefle taşınacaktır. 1984 yılında ilimize verilen Şanlı unvanının tekrar hayırlı olmasını diliyor, vatanı için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, hemşehrilerimize de hayırlı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
Türkiye, Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Yaşam
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