Son Dakika Haberleri: Beyazgül'den vatandaşların mevlid kandilini kutladı
Son Dakika Yaşam Beyazgül'den vatandaşların mevlid kandilini kutladı

Beyazgül'den vatandaşların mevlid kandilini kutladı

7 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Beyazgül'den vatandaşların mevlid kandilini kutladı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm İslam aleminin kandilini kutlayan Beyazgül mesajında,"Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümü vesilesiyle, ümmet olma bahtiyarlığını yaşadığımız, insanlığa yol gösterici ve kurtuluş rehberi olarak gönderilen peygamberimize ve ashabına salat ve selam olsun. Bu mübarek gecenin milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederim" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Mevlid Kandili, Şanlıurfa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:08 Kaynak: İHA
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