Beyazgül Esnaf Duasına Katıldı
36 dakika önce
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sabahın erken saatlerinde tarihi çarşılar bölgesini ziyaret ederek iş yerlerini açan esnafın duasına katıldı.
Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
, sabahın erken saatlerinde tarihi çarşılar bölgesini ziyaret ederek iş yerlerini açan esnafın duasına katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin
Beyazgül, haftanın ilk gününe esnaf ziyareti ile başladı. Hafta sonu yoğun tebrik ziyaretinin ardından sabah saatlerinde tarihi çarşılar bölgesini gezen Beyazgül, Ayakkabıcılar Pazarı'nda esnafın duasına katıldı. Ardından esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulundu. Beyazgül, kendisine gelen talepleri dinledi. Şanlıurfa'da 2 milyon vatandaşla birlikte hareket edeceklerinin bir kez daha altını çizen Başkan Beyazgül, her vatandaşın kendisine ulaşabileceğini ifade etti. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:46 Kaynak: İHA
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