Son Dakika Haberleri: Beyazgül Esnaf Duasına Katıldı

Beyazgül Esnaf Duasına Katıldı

36 dakika önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sabahın erken saatlerinde tarihi çarşılar bölgesini ziyaret ederek iş yerlerini açan esnafın duasına katıldı.

Beyazgül Esnaf Duasına Katıldı, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sabahın erken saatlerinde tarihi çarşılar bölgesini ziyaret ederek iş yerlerini açan esnafın duasına katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, haftanın ilk gününe esnaf ziyareti ile başladı. Hafta sonu yoğun tebrik ziyaretinin ardından sabah saatlerinde tarihi çarşılar bölgesini gezen Beyazgül, Ayakkabıcılar Pazarı'nda esnafın duasına katıldı. Ardından esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulundu. Beyazgül, kendisine gelen talepleri dinledi. Şanlıurfa'da 2 milyon vatandaşla birlikte hareket edeceklerinin bir kez daha altını çizen Başkan Beyazgül, her vatandaşın kendisine ulaşabileceğini ifade etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:46 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Zeynel Abidin Beyazgül, Yaşam
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