Beyazgül esnafın taleplerini dinledi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Beyazgül esnafın taleplerini dinledi - Son Dakika

Beyazgül esnafın taleplerini dinledi

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Tarihi Hanlar Bölgesi çevre düzenleme uygulaması öncesi esnafla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Beyazgül esnafın taleplerini dinledi, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Tarihi Hanlar Bölgesi çevre düzenleme uygulaması öncesi esnafla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, tarihi çarşılar bölgesini gezerek tarihi hanlar bölgesi çevre düzenleme Uygulaması ile ilgili esnafa bilgiler verdi.


"Hanlar bölgesi Urfa'mızın kalbi"


Temasları ile ilgili bir değerlendirme yapan Beyazgül, "Tarihi Hanlar bölgesi Urfa için çok önemli. Urfa'nın kalbindeyiz. Daha önce burada neler yapabiliriz diye bir çalışma yapmıştık, şimdi ise esnafımızla bir araya gelerek, birebir örtüştüğümüz konulara tanık olduk. Buranın bir emsali dünyada çok az yerde var. İçerisine girdiğiniz zaman sanki bir zaman tüneline girmiş gibisiniz. Kendinizi 100 yıl 200 yıl öncesindeymişsiniz gibi görüyorsunuz. Bu doğallık çok önemlidir. Burası kesinlikle turizm cazibesi olabilecek bir alan. Buranın özelliklerini ortaya çıkararak hem tarihe hem de turizme kazandırılması gerekiyor. Zemin düzenlenmesi, ışıklandırma gibi konuları tekrardan ele alacağız. Esnafımızın da yararına olacak bu tür çalışmalarımızı iş birliği içerisinde yürüteceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Eyyübiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:01 Kaynak: İHA
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