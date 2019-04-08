Son Dakika Haberleri: Beyazgül Eyyübiyeli Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Beyazgül Eyyübiyeli Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yerel seçim sonrası Eyyübiye ilçesindeki vatandaşlarla buluştu.

Beyazgül Eyyübiyeli Vatandaşlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yerel seçim sonrası Eyyübiye ilçesindeki vatandaşlarla buluştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut Birinci ve Bihemi Ailesi mensubu İbrahim Kaymaz'ın düzenlediği halk buluşmasına katıldı. Beyazgül'e, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Mahmut Birinci ve Bihemi ailesi mensubu İbrahim Kaymaz eşlik etti.

Gayret, samimiyet ve tevazu ile yolumuza devam edeceğiz

Beyazgül, "Biz AK Parti olarak seçimin Eyyübiyelilerle nasıl kazanıldığını biliyoruz. Sizlerle hep birlikte hareket ettik. Eyyübiyeli vatandaşlarımın büyük sevgisi ile karşılaşıyoruz. İnsanımız bizlere gerçekten çok inanmış durumda. Bizler de bu güveni sağlamlaştırıp, memleketimizin gençleri için ne faydalı ise çalışmalarımızı o şekilde yapacağız. Mazbatamızı alır almaz çalışmalarımıza ve istişarelerimize başladık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Memleketimiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlı hizmetler yapacağız. Siz Eyyübiyeliler bize güvendiniz. Biz de inanarak gayret, samimiyet ve tevazu ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ise "Her dönem olduğu gibi bu dönemde de Eyyübiye ilçemiz en yüksek oy oranı ile AK Partimizden yana oylarını kullanarak AK belediyeciliği bir kez daha seçmiş oldu. Bizler de AK başkanlar olarak projelerimizi 5 yıllık süreç içerisinde hayata geçireceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:38 Kaynak: İHA

Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye, Şanlıurfa, Yaşam
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