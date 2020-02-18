Beyazgül, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoförü tebrik etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyazgül, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoförü tebrik etti - Son Dakika

Beyazgül, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoförü tebrik etti

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehir içi toplu taşıma aracında fenalaşan yolcuyu hastaneye götüren otobüs şoförüne plaket verdi.

Beyazgül, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoförü tebrik etti, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehir içi toplu taşıma aracında fenalaşan yolcuyu hastaneye götüren otobüs şoförüne plaket verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, geçtiğimiz günlerde belediye otobüsündeki yolculardan bir kadının fenalık geçirmesi üzerine güzergahını değiştirerek hastaneye götüren otobüs şoförü Mahmut Tiler'i makamında kabul ederek davranışından dolayı tebrik etti.

Beyazgül, sağduyulu ve örnek davranışı için Tiler'e plaket vererek, teşekkür etti.

Tiler ise, vatandaşların uyarısı sonrası fenalaşan kadını hastaneye götürerek müdahale edilmesini sağladığını kaydetti.

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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