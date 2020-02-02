Beyazgül, fuar alanını ziyaret etti - Son Dakika

Beyazgül, fuar alanını ziyaret etti
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gıda - Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Günleri fuarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 05:18 Kaynak: AA
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gıda - Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Günleri fuarını ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Gıda - Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Günleri fuarını gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, vatandaşlarla sohbet etti.
Fuarda işletmecilerle görüşerek ürünler hakkında bilgi alan Beyazgül, daha sonra çocuklarla topaç oynayıp ebru sanatı icra etti.
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