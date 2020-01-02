Beyazgül, hayvan barınağını ziyaret etti - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hayvan barınağını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından tam kapasite ile sokak hayvanlarına hizmet veren hayvan barınağını inceleyen Başkan Beyazgül, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyazgül, şunlara kaydetti:

"Hayvan barınağını ziyaret ederek hayvanlarımızın yaşam koşullarını inceledik ve arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Buradaki barınma merkezinde gerekli iyileştirmeler yaparak 18 yaşının üstünü doldurmuş vatandaşlarımızın sahiplenmesini destekleyeceğiz. Hayvansever vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Gelsinler bu hayvanları kendilerine hediye edelim ve bu hayvanlarımız yeni aileleri ile mutlu yaşasınlar. Mevcut hayvan barınağını inşallah daha modern koşullara getirmek için çalışacağız."

Açıklamada, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Alo 153 iletişim hattını arayarak detaylı bilgi alabilecekleri bildirildi.