Beyazgül, Kuzey Makedonya'da
1 saat önce
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:49 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
, Kuzey Makedonya
'nın başkenti Üsküp
'te düzenlenen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı.
Uluslararası Balkan Üniversitesi
ev sahipliğinde ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı himayelerinde gerçekleşen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne Başkan Beyazgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop
ve beraberindeki heyetle birlikte katıldı. Kongre öncesi Beyazgül, Meclis Başkanı
Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Beyazgül ve heyet, Türkiye ve Makedonya'da görev yapan araştırmacıları bir araya getirmek ve bu vesileyle her iki grubu kaynaştırmak ve bu yolla Makedonyalı akademisyenlere dünyaya açılmada köprü vazifesi görmek, bunun yanında tecrübelerinden istifade etmek gibi daha birçok alanda konuların görüşüldüğü kongreye katıldı. - ŞANLIURFA
Yengelerini dövüp bıçakla saldırdı
Otomobille hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Kolunda yer kalmadı! Kilolarca altın, yüz binlerce lira takıldı
Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi