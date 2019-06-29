Son Dakika Haberleri: Beyazgül, Kuzey Makedonya'da
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Beyazgül, Kuzey Makedonya'da

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı.

Beyazgül, Kuzey Makedonya'da, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi ev sahipliğinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı himayelerinde gerçekleşen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne Başkan Beyazgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyetle birlikte katıldı. Kongre öncesi Beyazgül, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Beyazgül ve heyet, Türkiye ve Makedonya'da görev yapan araştırmacıları bir araya getirmek ve bu vesileyle her iki grubu kaynaştırmak ve bu yolla Makedonyalı akademisyenlere dünyaya açılmada köprü vazifesi görmek, bunun yanında tecrübelerinden istifade etmek gibi daha birçok alanda konuların görüşüldüğü kongreye katıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:49 Kaynak: İHA
Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Üsküp, Makedonya, Yaşam
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