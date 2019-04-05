Son Dakika Haberleri: Beyazgül Mazbatasını Aldı

Beyazgül Mazbatasını Aldı

15 dakika önce

AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeynel Abidin Beyazgül, mazbatasını alarak görevine başladı.

Beyazgül Mazbatasını Aldı, System.String[]
AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeynel Abidin Beyazgül, mazbatasını alarak görevine başladı.

AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Zeynel Abidin Beyazgül beraberinde AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile geldiği Şanlıurfa Adliyesi'nde İl Seçim Kurulu Başkanı Deniz Erdeniz'den mazbatasını aldı. Burada mazbatasını aldıktan sonra bir açıklama yapan Beyazgül, verilen sözleri yerine getireceklerini ve Şanlıurfalıların sevgisine layık bir çalışma yürüteceğini söyledi.

Daha sonra devir teslim töreni için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine gelen Beyazgül, burada engellilerden oluşan Şanlıurfa Büyükşehir Mehteran Takımı tarafından düzenlenen gösteri ile karşılandı. Engelli bireylerle çekilen hatıra fotoğrafları sonrası belediye binasına geçen Beyazgül, kendisini karşılayan eski başkan Nihat Çiftçi'nin kente önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade etti. Beyazgül daha sonra çalışmalarından dolayı Çiftçi'ye hediye takdim etti. Görevi devreden Nihat Çiftçi de Şanlıurfa'ya hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:55 Kaynak: İHA

Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti, Şanlıurfa, Güncel
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