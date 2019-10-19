Beyazgül muhtarlarla bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 19 Ekim Muhtarlar Günü çerçevesinde şehir merkezi ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarları makamında ağırladı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 19 Ekim Muhtarlar Günü ile ilgili şehir merkezi ve kırsal bölgelerde görev yapan muhtarlarla görüştü. Şanlıurfa ile ilgili atılan her adımda muhtarların görüş ve önerilerini dikkate alarak çalışmalar yürüten Başkan Beyazgül, buluşmada bu yaklaşımını bir kez daha dile getirerek "Şehrimizin inşasında muhtarlarımızın çok önemli yeri vardır" dedi. Görüşmenin ardından muhtarlar adına bir açıklama yapan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Eyyübiye Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Kestop, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesinin 4. yılı münasebetiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül beyi ziyaret ettik. Gerek kırsal gerekse merkez muhtarlarımızla birlikte başkanımızla istişarelerde bulunduk. Başkanımızın muhtarlarımıza yönelik ilgi, alaka ve yakınlığı adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi. Beyazgül de "Muhtarlarımız ile bugün yine bir arada olduk. Muhtarlarımızla çok verimli bir görüşme yaptık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Muhtarlarımız demokrasimizin en önemli unsurlarındandır. Halkımızın ilk buluştuğu ve ayriyeten kendileri de kanaat önderleridir. Halkımız tüm sorunlarının çözümü için muhtarlarımızı kendilerine merkez edinmişlerdir. Muhtarlarımız ile bir arada olmak şehrimiz adına çok güzel gelişmelere yansıyacaktır. Onun için kendileri ile buluşmayı çok önemli buluyoruz. Bugünkü buluşmamızda yine şehrimize ilişkin konuları görüştük. Kendileri gayet vakur bir şekilde memleketimize ait bir kısım meseleleri dile getirdiler ve ayriyeten Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ilettiler. 9 Ekim Muhtarlar Günü'nün tüm muhtarlarımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah el ele vererek güzel Şanlıurfa'mızı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Buluşmada Beyazgül'e Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Faruk Bayuk ve STK ve Muhtarlıklar Daire Başkanı Murat Müjdeci eşlik etti. - ŞANLIURFA