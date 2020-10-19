Beyazgül muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Beyazgül muhtarlarla buluştu

19.10.2020 23:42
Beyazgül muhtarlarla buluştu, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir tesis de düzenlenen etkinlikte merkez ve kırsaldaki muhtarlarla bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir tesis de düzenlenen etkinlikte merkez ve kırsaldaki muhtarlarla bir araya geldi.

19 Ekim Muhtarlar Gününü bir kez daha kutladığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "19 Ekim, demokrasi tarihimiz açısından önemli bir gündür, devlet-millet bütünleşmesinin tescillendiği bir demokrasi bayramıdır" dedi.

Merkez ilçeler ve kırsaldaki mahalle muhtarlarının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte muhtarlarla yemekte bir araya gelen Başkan Beyazgül, muhtarları dinledi, onlarla fikir alışverişinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Muhtar Bilgi Sistemi hakkında muhtarlara bir brifing verildi.

Buluşmaya Beyazgül'ün yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti İlçe Başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Kent Konseyi Başkanı M. Adil Saraç, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Muhtarlar Derneği Başkanı, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kestop, Şanlıurfa Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Haktankaçmaz, diğer muhtarlar derneği başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda muhtar katıldı.

Beyazgül, " Gerek milleti gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en kalbi duygularımla kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum. Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık, devlet yönetimimizin temel yapı taşıdır. Milletimiz adına çok önemli bir vazifeyi yerine getiren muhtarlarımız ise, bu önemli kurumun yetkilileri olarak devletimizin adeta gören gözü, tutan elidir. Biz, muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla yüz yüze iletişime geçiyoruz. Mahallelerimize ziyaretler gerçekleştirerek, eksiklikleri yerinde inceleyerek taleplerini alıyoruz. Ne kadar iletişim içinde olursak birbirimizi daha yakından tanımış olur, eksikliklerimizi gideririz. Vatandaşlarımızın kendilerini daha iyi hissetmeleri, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve ne yapabilirizi bulmak için doğru öncelikleri belirleyerek takım olarak çalışmalıyız. Bu vesileyle bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, görevi başında şehit olan bütün muhtarlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Muhtarlara bir selamlama konuşması yapan AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutladığını belirterek, "Mahallelerde başı sıkışan biri varsa ilk gittiği kişi muhtardır. Muhtarlar bu yüzden devlet ile millet arasında ilk köprüdür. Konukseverliği ile çayları her zaman ocakta demlenir" ifadelerini kullandı.

19 Ekim Muhtarlar Gününü en içten dilekleriyle kutlayan AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız İse bu günü muhtarlara hediye eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarlık duyduklarını ifade ederek, "Muhtarlar hükümetimiz döneminde birçok özlük hakka sahip oldukları gibi yerel yönetimlerce de desteklenmişlerdir. Muhtar evlerine kavuşan muhtarlarımız hükümetimiz ile birlik SGK primlerinin ödenmesi gibi bir çok konuda muhtarlarımız desteklenmiştir" şeklinde konuştu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Muhtarlar Derneği Başkanı, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop, Şanlıurfa Muhtarlar Derneği Başkanı, Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarı Halil Haktankaçmaz günün anlam ve önemine değinen birer konuşma yaptı. Toplantıdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür ettiler.

Toplantı sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından muhtarlar dernek başkanlarına birer şükran ifadesi olan mırra takımı, muhtarlara ise katılımlarından dolayı teşekkür belgesi hediye edildi. - ŞANLIURFA

Beyazgül muhtarlarla buluştu
Beyazgül muhtarlarla buluştu
Beyazgül muhtarlarla buluştu
Beyazgül muhtarlarla buluştu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Beyazgül muhtarlarla buluştu - Son Dakika


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