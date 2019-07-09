Beyazgül, oto galericiler sitesini inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte yapımı devam eden oto galericiler sitesinin kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kentte yapımı devam eden oto galericiler sitesinin kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Beyazgül, tamamlandığında 320 işyerinin bulunacağı oto galericiler sitesince incelemelerde bulundu.

Yetkililerden inşaatın durumuyla ilgili bilgi alan Beyazgül, şunları kaydetti:

"Asfalt serim işleminin yüzde 80'ini tamamladık. Kaldırım taşları için hazırlığımızı yaptık. Bir yandan da oto galericiler sitesi başkanımızla iş birliği içerisinde çalışıp burayı bir an önce bitirip Şanlıurfa'ya kazandırmak istiyoruz. Oto alım satım sitesi esnafına başkanlarımız nezdinde teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma oluyor. Kısa sürede burayı bitireceğiz. Halkımızın hizmetine sunacağız."

Oto Galericiler Dernek Başkanı Mustafa Doğanlardan da yapılan çalışmalarla ilgili Beyazgül'e teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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