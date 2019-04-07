Beyazgül Şehir İçi Ulaşım Konularına Ağırlık Verecek
1 saat önce
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Narlıdere ve Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşakları inceleyerek şehir içi ulaşım konularına ağırlık vereceklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
, Narlıdere
ve Karakoyun Viyadük ve Köprülü
Kavşakları inceleyerek şehir içi ulaşım konularına ağırlık vereceklerini söyledi. Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin
Beyazgül, yoğun hafta sonu temaslarına Narlıdere ve Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşaklarında incelemelerle devam etti.
Narlıdere Viyadük ve Köprülü Kavşağı incelemelerinde teknik ekipten bilgiler alan Beyazgül ardından yaptığı değerlendirmesinde, "Narlıdere'deki çalışmalar kapsamında köprü kısmı tamamen bitmiş durumda. Doğu ile batı arasındaki bağlantı yolu da arkadaşlarımızın verdiği bilgiler doğrultusunda 1 buçuk 2 ay içerisinde tamamlanıyor. Temennimiz yolun bir an önce tamamlanarak ana arter üzerindeki yoğunluğu azaltmasıdır" dedi.
Beyazgül daha sonra Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağına giderek buradaki çalışmalar hakkında da teknik ekipten bilgiler aldı. Beyazgül temasları sırasında vatandaşların yoğun sevgi gösterileri ile de karşılandı. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:11 Kaynak: İHA
Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!
Gökhan Özoğuz, Semiha Yıldırım Yorumuyla Sosyal Medyaya Damga Vurdu!
İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü