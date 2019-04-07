Son Dakika Haberleri: Beyazgül Şehir İçi Ulaşım Konularına Ağırlık Verecek

Beyazgül Şehir İçi Ulaşım Konularına Ağırlık Verecek

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Narlıdere ve Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşakları inceleyerek şehir içi ulaşım konularına ağırlık vereceklerini söyledi.

Beyazgül Şehir İçi Ulaşım Konularına Ağırlık Verecek, System.String[]
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Narlıdere ve Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşakları inceleyerek şehir içi ulaşım konularına ağırlık vereceklerini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yoğun hafta sonu temaslarına Narlıdere ve Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşaklarında incelemelerle devam etti.

Narlıdere Viyadük ve Köprülü Kavşağı incelemelerinde teknik ekipten bilgiler alan Beyazgül ardından yaptığı değerlendirmesinde, "Narlıdere'deki çalışmalar kapsamında köprü kısmı tamamen bitmiş durumda. Doğu ile batı arasındaki bağlantı yolu da arkadaşlarımızın verdiği bilgiler doğrultusunda 1 buçuk 2 ay içerisinde tamamlanıyor. Temennimiz yolun bir an önce tamamlanarak ana arter üzerindeki yoğunluğu azaltmasıdır" dedi.

Beyazgül daha sonra Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağına giderek buradaki çalışmalar hakkında da teknik ekipten bilgiler aldı. Beyazgül temasları sırasında vatandaşların yoğun sevgi gösterileri ile de karşılandı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:11 Kaynak: İHA

Narlıdere, Zeynel Abidin Beyazgül, Köprülü, Yaşam
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