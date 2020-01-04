Beyazgül, Suruç Hokey Kulübü sporcularıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Beyazgül, Suruç Hokey Kulübü sporcularıyla buluştu - Son Dakika

Beyazgül, Suruç Hokey Kulübü sporcularıyla buluştu

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Suruç Hokey Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.

Beyazgül, Suruç Hokey Kulübü sporcularıyla buluştu, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Suruç Hokey Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.


Malatya'da düzenlenen U 16 Türkiye Hokey karşılaşmasında şampiyon olan ve birinci lig müsabakalarında namağlup şampiyon olarak süper lige yükselen Suruç Hokey takımı sporcuları ve teknik heyetle beraber Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.


Suruç Hokey Takımının süper lige çıkması Urfa adına iftihar verici bir husus olduğunu belirten Beyazgül, "Suruç Hokey Kulübü, Şanlıurfa'yı temsilen Malatya'da yarışmalara katıldı ve orada hiç mağlup olmadan süper lige geçtiler. Burada kulüp başkanımızı ve hocamızı tebrik ediyorum. Bu şekilde gençlerin kabiliyetlerini bulup ortaya çıkarmak ve onlar üzerinde çalışma yapmak önemliydi. Urfa genç potansiyeli itibariyle birçok alanda başarılı olabilecek bir potansiyele sahip. Arkadaşlarımız bu sene süper ligde ümit ediyorum ki orada da şampiyon olurlar çünkü bir alt ligde hiç mağlup olmadan üst lige geçmişlerdir. Başka branşlarda da Şanlıurfa'mızı inşallah gençlerimiz en üst ligde temsil etmesini ve Türkiye değil bundan sonra dünya şampiyonaları ve dünya dereceleri almalarını temenni ediyoruz. Biz başarıları için kendilerine elimizden gelen desteği vereceğiz, yardımcı olacağız. Bizleri ziyarete geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.


Suruç Hokey Kulübü Başkanı Mustafa Yüksel ve takım hocası Abit Bostancı, Başkan Beyazgül'e ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.


Suruç Hokey takımı sporcuları ve teknik heyetiyle tokalaşan Beyazgül, başarılarından dolayı sporculara hediye verdi. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
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