Son Dakika Haberleri: Beyazgül Tebrikleri Kabul Ediyor

Beyazgül Tebrikleri Kabul Ediyor

57 dakika önce

AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşların tebriklerini kabul etti.

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AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Zeynel Abidin Beyazgül, vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçmenlerin büyük bir teveccühüyle AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanlık koltuğuna oturan Zeynel Abidin Beyazgül, mesaisinin ilk gününde vatandaşlarla bir araya geldi. Tebrikleri kabul eden Beyazgül, her zaman vatandaşın emrinde olacağını söyledi.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Beyazgül, "Tüm hemşehrilerimi gönülden selamlıyorum bu gün vatandaşlarımız ile bir araya gelerek tebriklerini kabul ediyoruz. Allah razı olsun vatandaşlarımızdan yoğun bir ilgi var biz onları seviyoruz onlarda bizleri seviyor. Tüm Hemşehrilerimizin dualarını bekliyoruz" diye konuştu.

Beyazgül'ün tebrik kabul etme programı Büyükşehir Belediyesi Sakıbın Köşkü Sosyal Tesislerinde 2 gün boyunca devam edecek. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:36 Kaynak: İHA

Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti, Şanlıurfa, Yaşam
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