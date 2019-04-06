Son Dakika Haberleri: Beyazgül, Teşekkür Turuna Esnaf Ziyareti ile Başladı

Beyazgül, Teşekkür Turuna Esnaf Ziyareti ile Başladı

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül esnafı ziyaret ederek başkanlığının ilk mesaisini başlattı.

Beyazgül, Teşekkür Turuna Esnaf Ziyareti ile Başladı, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül esnafı ziyaret ederek başkanlığının ilk mesaisini başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin ilk gününde Tarihi çarşıları ziyaret eden Beyazgül, vatandaşların ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşların tebrikleri ile karşılanan Beyazgül esnafa teşekkür ederek Şanlıurfa'nın gelişimi ve dönüşümü için her zaman sahada olacaklarını belirtti. Tarihi çarşılardaki gezisini sürdüren Beyazgül burada esnafın taleplerini dinleyerek Şanlıurfa'yı inanç turizminde daha ileri bir noktaya çıkarmak için esnaflarımızı ile birlikte ortak çalışmalar başlatacaklarını aktardı.

Öte yandan esnaf gezisinde Beyazgül'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar ve Büyükşehir Belediyesi üst yönetimi eşlik etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:11 Kaynak: İHA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Yaşam
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