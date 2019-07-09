Beyazgül UCLG-MEWA kongresi için Amman'da
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısına katıldı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:07 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
, Ürdün
'ün başkenti Amman
'da düzenlenen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısına katıldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin
Beyazgül, Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu
ve Batı Asya
Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 2019-2022 Dönemi yönetim organları ve UCLG-MEWA komiteleri için Başkanlık Divanı seçimlerine katılmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a gitti. Beyazgül, yerel yönetimler arası çoklu ortaklıkların kurulmasını sağlamak, yerel yönetimlerin değerlerini, amaçlarını korumak ve uluslararası deneyimleri paylaşmak amacıyla kurulan UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısında, üye yerel yönetimlerin yetkilileri ile temaslarda bulundu.
Beyazgül, 9-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek kongrenin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'ya gelecek. - ŞANLIURFA
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