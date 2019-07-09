Son Dakika Haberleri: Beyazgül UCLG-MEWA kongresi için Amman'da
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Beyazgül UCLG-MEWA kongresi için Amman'da

21 dakika önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısına katıldı.

Beyazgül UCLG-MEWA kongresi için Amman'da, System.String[]
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısına katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 2019-2022 Dönemi yönetim organları ve UCLG-MEWA komiteleri için Başkanlık Divanı seçimlerine katılmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a gitti. Beyazgül, yerel yönetimler arası çoklu ortaklıkların kurulmasını sağlamak, yerel yönetimlerin değerlerini, amaçlarını korumak ve uluslararası deneyimleri paylaşmak amacıyla kurulan UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısında, üye yerel yönetimlerin yetkilileri ile temaslarda bulundu.

Beyazgül, 9-10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek kongrenin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'ya gelecek. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:07 Kaynak: İHA
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