Beyazgül ve Yıldız'dan Akçakale'ye Teşekkür

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ya tebrik ve teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ya tebrik ve teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.



31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Akçakale'de büyük bir farkla belediye başkanı seçilen Mehmet Yalçınkaya'ya AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül AK Parti adına teşekkür ve tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Belediye binası girişinde Yalçınkaya tarafından karşılanan Yıldız, Beyazgül ve beraberindeki heyet daha sonra makam odasına geçti.



Gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Beyazgül, Şanlıurfa'da 13 ilçe belediyesinden 12'sinde AK Partili belediye başkanlarına görev verildiğini hatırlatarak, "Şanlıurfa'da büyük bir başarı elde edildi. Yüzde 60'ın üzerinde bir oy alındı. 13 ilçe belediyesinden 12'sine halkımız AK Partili belediye başkanlarına görev verdi. Biz halkımıza buradan teşekkür ediyoruz" dedi.



Daha sonra açıklama yapan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, "Akçakale Allahın izniyle bu 5 yıllık süreçte Mehmet Yalçınkaya başkanımızla değişim ve dönüşümü yaşayacak. Geçmiş dönemlerde AK Belediyelerimizin yapmış olduğu hizmetlerin üzerine yeni hizmetler, yeni projeler katarak ilçemizin çehresini değiştirecektir" şeklinde konuştu.



Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ise "Türkiye'nin en zor ilçesi ve en zor seçimi burada cereyan etti. Bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bizlerin burada tek amacı var, ilçemizi yıldız bir ilçe haline getirmek. Akçakale'de 115 bin, Suriyelilerle birlikte 250 binin üzerinde bir nüfus var. Ensar şehir olduk. Bizlere gelen maddi kaynaklar 115 bin nüfusa göre geliyor ama burada 250 bin insana hizmet ediliyor. Bunun için ilçemizin ayrı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kulandı.



Ziyaret Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'yı ziyarete gelen Akçakaleliler, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile çekilen aile fotoğraflarının ardından son buldu. - ŞANLIURFA

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fatih Portakal'dan YSK'ya Sert Tepki: Nereden Baksan Vicdansızlık

Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Önerisi, AK Parti'yi Harekete Geçirdi

İtiraz Sayımında Son Durum Ne? CHP'den Açıklama Geldi

Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı