Beyazgül yapımı tamamlanan ticaret merkezini inceledi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Beyazgül yapımı tamamlanan ticaret merkezini inceledi - Son Dakika

Beyazgül yapımı tamamlanan ticaret merkezini inceledi

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eski hal pazarında TOKİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Beyazgül yapımı tamamlanan ticaret merkezini inceledi, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eski hal pazarında TOKİ tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, eski hal pazarında TOKİ tarafından yapılan iş yerlerinin ticaret merkezi, ofis ve belediye ek hizmet binası olarak değerlendirilmesi için incelemelerde bulundu.


Haliliye İlçesinde bulunan eski hal pazarında TOKİ tarafından yapılan iş yeri merkezin incelenmesinin ardından açıklama yapan Beyazgül, "Burası eski hal pazarımızın yeri TOKİ tarafından yapılan binalar var. Gezdiğimiz zaman şunu gördük, tamamen modern, günümüz koşullarına uygun 600 araçlık otoparkı var ve ön kısmı arkat ve avlulardan oluşmuş, Urfa iklim şartlarına uygun bir yer. İnşallah bu konuda tekrar düşüncelerimizi fikirlerimizi geliştireceğiz, istişareler yapacağız. Netice itibariyle Urfa'ya en güzeli, en hayırlısı ne ise birlikte karar verip yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:23 Kaynak: İHA
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