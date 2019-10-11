Son Dakika Haberleri: Beyazgül yaralıları ziyarette bulundu
Son Dakika Yaşam Beyazgül yaralıları ziyarette bulundu

Beyazgül yaralıları ziyarette bulundu

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'den atılan roket ve havanların patlaması sonucu yaralananları, hastanelerde ziyaret etti.

Beyazgül yaralıları ziyarette bulundu, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'den atılan roket ve havanların patlaması sonucu yaralananları, hastanelerde ziyaret etti.


Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ile birlikte Akçakale'de teröristlerin attığı roket ve havan mermileri sonucu yaralanan hasta ve yakınlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Akçakale ziyaretinin ardından Beyazgül ve beraberindekiler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralı vatandaşları da ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi alıp, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:03 Kaynak: İHA
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