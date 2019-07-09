Beyazgül yeni oto galericiler sitesini inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kent merkezinin gerek ulaşım gerekse iş kolu anlamında rahatlaması için oto galericiler sitesinin taşınması konusunda çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kent merkezinin gerek ulaşım gerekse iş kolu anlamında rahatlaması için oto galericiler sitesinin taşınması konusunda çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.



Şanlıurfa kent merkezindeki oto galericiler sitesinin bir an önce yeni yerine taşınması için çalışmaların hızlandırılması talimatını veren Beyazgül, sitenin yeni yerleşim alanına giderek çalışmaların inceledi. 320 adet iş yerinin bulunduğu alandaki eksikliklerin tamamlanması ve esnafın nakliye işlemlerinin başlaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Beyazgül, "Oto Galericiler sitesine incelemede bulunmak için geldik. Asfalt serim işleminin yüzde 80 ini tamamladık. Kaldırım taşları için hazırlığımızı yaptık. Bir yandan da Oto Galericiler sitesi başkanımızla iş birliği içerisinde çalışıp burayı bir an önce bitirip Şanlıurfa'mıza kazandırmak istiyoruz. Oto alım satım sitesi esnafına başkanlarımız nezdinde teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma oluyor. Kısa sürede burayı bitireceğiz. Halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.



Esnaf adına teşekkür eden Oto Galericiler Dernek Başkanı Mustafa Doğanlar da, "Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Galericiler sitesindeki eksiklikler için gerekli talimatları verdi. Başkanımıza ve bu işte emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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