Beyazı'ttaki polis müdahalesinin görüntüleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyazı'ttaki polis müdahalesinin görüntüleri - Son Dakika

Beyazı'ttaki polis müdahalesinin görüntüleri

7 saat önce

BEYAZI'TTAKİ POLİS MÜDAHALESİNİN GÖRÜNTÜLERİ (ek görüntüyle)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - BEYAZI'TTAKİ POLİS MÜDAHALESİNİN GÖRÜNTÜLERİ (ek görüntüyle)

(Tür: İstanbul)

Beyazı'ttaki polis müdahalesinin görüntüleri

İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:46 Kaynak: DHA
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