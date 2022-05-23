Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı

23.05.2022 13:20

Beyazıt'ta iki grup arasında silahlı kavgada biri polis 5 kişi yaralandı. 9 kişinin gözaltına alındığı olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

5 YARALI

Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis 9 kişiyi gözaltına aldı.

ÇATIŞMA KAMERADA

Öte yandan dakikalarca süren çatışma çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerdeki yaralıya bir kişi yardım etmeye çalışıyor. Bu sırada silah seslerinin artması üzerine görüntüyü çeken esnaf iş yerine kaçıyor.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyazıt iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Biri polis 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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