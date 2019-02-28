Beyazıt Meydanı'nda '28 Şubat' Protestosu
1 saat önce
Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle Beyazıt Meydanı'nda protesto gösterisi düzenlediGrup adına AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta basın açıklamasını okudu.
Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA
- AK Parti İstanbul
İl Başkanlığı, 28 Şubat
'ın yıl dönümü nedeniyle Beyazıt Meydanı
'nda protesto gösterisi düzenledi
Grup adına AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
basın açıklamasını okudu.
Usta, "Bugün artık 28 Şubat'ın acıları ve kederleri ile değil, Türkiye
'nin kazandıkları ve başarılarıyla öğünen bir iktidar olarak karşınızdayız. Allah ne 28 Şubat'ı ne de 15 Temmuz'u bir daha bu millete yaşatmasın. O dönemin siyasetinde ekonomisinde veya medyasında yer alıp 28 Şubat darbesini hararetle savunup yapanlar bugün tarihin kara sayfalarında kara bir leke olarak kalmışlardır. Millet aslında buna cevabını vermiştir" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:21 Kaynak: DHA
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