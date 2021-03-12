Beyazıt Meydanı'nda 28 Şubat Sergisi - Son Dakika

Beyazıt Meydanı'nda 28 Şubat Sergisi

12.03.2021 17:35
Beyazıt Meydanı'nda 28 Şubat Sergisi, System.String[]

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü Beyazıt Meydanı'ndaki 'Madun Karanlık' sergisinde yaptığı açıklamada "O günlerin tekrar yaşanmaması amacıyla yapmış olduğumuz bir çalışma. Biz o günleri hatırlamak istemiyoruz ama unutmak da istemiyoruz" dedi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü Beyazıt Meydanı'ndaki 'Madun Karanlık' sergisinde yaptığı açıklamada "O günlerin tekrar yaşanmaması amacıyla yapmış olduğumuz bir çalışma. Biz o günleri hatırlamak istemiyoruz ama unutmak da istemiyoruz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından 28 Şubat'ın yıldönümünde hazırlanan '"Madun Karanlık İnteraktif Deneyim Sergisi"ni olayların merkezi haline gelen Beyazıt Meydanı'na taşıdı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışı Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti İstanbul kadın kolları başkanı Rabia İlhan katıldı. Sergi 16 Mart Salı gününe kadar vatandaşlara açık olacak.

"Biz bu günleri hatırlamak istemiyoruz ama unutmakta istemiyoruz"

Serginin açılışında katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada, "Bütün darbeleri anlattığımız darbelerarşivi.com sitemizin açılışında hazırladığımız 28 Şubat çalışmamızı Beyazıt Meydanı'na taşıdık. Sancaktepe'de herkesin ziyaret ederek çok beğendiği, o dönemin objeleriyle asker postallarıyla, yırtılmış başörtüleriyle hazırlanan sergimizi özellikle olayların cereyan ettiği bu meydana taşımak istedik. O günlerin tekrar yaşanmaması amacıyla yapmış olduğumuz bir çalışmayı halkımızın ziyaretine açmış bulunmaktayız. Biz bu günleri hatırlamak istemiyoruz ama unutmak da istemiyoruz. Çünkü unutursak bu günlerin kıymetini bilemeyiz" şeklinde konuştu.

Sergi açılışında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan ise "Hak olan davada zafer muhakkaktır. Zamanın rektörü kedinin fareyi kovaladığı gibi amfilerde başörtülü, peruklu öğrencileri buluyorlardı. Ama biz zaferi kazandık. Bundan sonra da o onurlu mücadelenin unutulmaması için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Beyazıt Meydanı'nda 28 Şubat Sergisi
Beyazıt Meydanı'nda 28 Şubat Sergisi
Beyazıt Meydanı'nda 28 Şubat Sergisi

Sancaktepe Belediye, Beyazıt Meydanı, Sancaktepe, 28 Şubat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beyazıt Meydanı'nda 28 Şubat Sergisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem Netflix şifre paylaşımını engelleyecek uygulama için düğmeye bastı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çok yakın zamanda görevimin başındayım Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi
Mısır'dan Türkiye'nin toplantı talebine olumlu yanıt Mısır'dan Türkiye'nin toplantı talebine olumlu yanıt         
17:39
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı         
17:17
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı         
17:04
Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı         
16:45
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı         
15:43
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü         
14:45
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İllerde yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu an için kararlarımızın arkasındayız         
14:21
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil         
09:51
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 17:45:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyazıt Meydanı'nda 28 Şubat Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei