Beyazıt Meydanı'nda Ayasofya için Fetih Suresi okundu - Son Dakika

"BİZLERİ ULU MABEDE KAVUŞTURAN ALLAH'A ŞÜKREDİYORUZ"Abdullah Ceylan, "Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde ilk uğrak yeri, Rabbine şükretmek için gelip secdeye kapanığı mabetti. Fetihten 3 gün sonra 1 Haziran 1453'te de ilk Cuma namazını da burada eda etmişti. Medeniyetimizin başkenti İstanbul'daki bu tarihi mabet, Müslümanlar kadar Hristiyanların, ülkemizdeki vatandaşları kadar dünyanın yakından ilgilendiği bir mekandır. UNESCO Dünya Mirası listesine de alınan Ayasofya, tam 481 yıl cami olarak hizmet verdi. Fatih'in emanetinin 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmesi sadece Türkiye'nin değil tüm dünya Müslümanlarının da boynunu bükük bıraktı. Yıllarca ecdat yadigarının asli hüviyetini kazanması ve mahzun Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için dua ettik. Ama her şeyin bir vakti, saati vardı. Ayasofya'nın özlediği cemaatine kavuşması için beklemesi gerekiyordu. ve nihayet Danıştay tarafından 10 Temmuz'da Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek tekrar cami statüsüne dönüştürüldü. 86 yıllık ayrılıktan sonra bizleri ulu mabede kavuşturan Allah'a şükrediyoruz" diye konuştu.