Beyazıt Meydanı'nda 'Rusya' protestosu - Son Dakika
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Beyazıt Meydanı'nda 'Rusya' protestosu

27.02.2022 16:32

Beyazıt Meydanı'nda 'Rusya' protestosu Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıların dördüncü gününde İstanbul'da yaşayan Kırım Türkleri ile Ukraynalılar, Beyazıt Meydanı'nda toplanarak protesto gösterisi yaptı.

Beyazıt Meydanı'nda 'Rusya' protestosu

İSTANBUL - Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıların dördüncü gününde İstanbul'da yaşayan Kırım Türkleri ile Ukraynalılar, Beyazıt Meydanı'nda toplanarak protesto gösterisi yaptı. Döviz açarak slogan atan grup daha sonra basın açıklaması gerçekleştirdi.

Rusya'nın 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya başlattığı saldırıların dördüncü gününde İstanbul'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalıların protesto gösterileri devam etti. Yaklaşık 250 kişilik Kırım Türkleri ve Ukraynalı grup, ellerinde Kırım ve Ukrayna bayraklarıyla Beyazıt Meydanı'na geldi. Ellerindeki döviz ve pankartlar ile Rusya aleyhinde slogan atan grup savaşın durması için çağrıda bulundu.

Beyazıt Meydanında gerçekleştirilen protestoda grup daha sonra basın açıklamasında bulundu. Grup adına açıklama yapan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şube Başkanı Celal İçten, "Bugün 27 Şubat 2022. Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından işgali ile başlayan Kırım Tatar Türkleri üzerindeki insan hakları ihlallerinin, baskının ve sindirme politikasının sekizinci yılı. Gözü dönmüş Rusya sadece bölgemizde değil, tüm dünya barışı için tehdit unsuru olmaya devam etmektedir. Kırım'ın işgalinden başlayarak, Ukrayna'yı da işgal etmeye başladı sivili ve çocukları da hedef alarak birçok insanın ölümüne sebep olmuştur. Dünya'nın barışı ve huzuru için tüm dünya birleşerek bu gözü dönmüş canavarı durdurmanın yolu bir an önce bulunmalıdır. Her türlü Uluslararası hukuk, anlaşma ve kurallarını yok sayarak Ukrayna ve Kırım'ı işgal eden Putin ve emrindeki silahlı askerler ve işbirlikçileri ile bu sekiz yıl içinde işgali meşrulaştırmak ve kabul ettirmek için her türlü en aşağılık yöntemleri uygulamışlardır. Başta Kırım Tatarları olmak üzere işgali kabul etmeyen Ukrayna ve Kırım'da yaşayan tüm insanlara gözdağı vermek için, sudan bahanelerle hemen hemen her gün bir eve baskın düzenlemekte, insanlar tutuklanmaktadır. 20'ye yakın kişi çeşitli bahanelerle tutuklu olarak gözaltındadır. İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak Ukrayna ve Kırım'da yaşanan bu olayları büyük bir kaygı ile izlemekte ve şiddetle kınamaktayız" dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.

Beyazıt Meydanı'nda 'Rusya' protestosu
Beyazıt Meydanı'nda 'Rusya' protestosu
Beyazıt Meydanı'nda 'Rusya' protestosu

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Beyazıt Meydanı, Ukrayna, Rusya, Kırım, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Beyazıt Meydanı'nda 'Rusya' protestosu - Son Dakika


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