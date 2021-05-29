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Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi - Son Dakika

Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi

29.05.2021 14:12

Sanat camiasının müzmin bekarı olarak tanınan Beyazıt Öztürk, kalbini Azeri güzel Lavin Ay'a kaptırdı. Ünlü komedyenin evinde yarı çıplak paylaşım yapan Lavin Ay, magazin gündemine oturdu. Bu paylaşım üzerine uzun yıllardır hayatında biri olmadığı bilinen Öztürk'ün genç kadınla ilişki yaşadığı iddia edildi.

Son olarak O Ses Türkiye'de jürilik yapan 52 yaşındaki Beyazıt Öztürk, bu sefer işleriyle değil özel hayatıyla adından söz ettirdi. Uzun zamandır yalnız olan Beyazıt Öztürk'ün üç yıl önce taşındığı Boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan Azeri güzel, Instagram'da yaşadığı ilişkiyi ele verdi.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Öztürk'ün evinde kalan kadının Lavin Ay olduğu ve 24 yaşında olduğu ortaya çıktı. Ay'ın Öztürk'ün evinde bacaklarını masanın üzerine uzatarak verdiği pozu Instagram'dan paylaşması gizli aşkı ortaya çıkarmış oldu.

Paylaşım aşkı ele verdi! Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle ilişki yaşıyor

Magazin Burada'nın iddiasına göre çok fazla kişinin bilmediği, sadece çok yakın arkadaşlarını ağırladığı bu evde Beyaz bir süre önce Murat Boz ve Seda Bakan'la bir Youtube programı çekmişti.

Paylaşım aşkı ele verdi! Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle ilişki yaşıyor

2 YILDIR TÜRKİYE'DE DERS ALIYOR

Moda ve güzellik sektöründe faaliyet gösteren Lavin Ay, Azeri olmasına rağmen düzgün bir Türkçe ile konuşuyor. Ay'ın iki yıldır Türkiye'de diksiyon dersleri aldığı öğrenildi.

Paylaşım aşkı ele verdi! Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle ilişki yaşıyor
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi

Beyazıt Öztürk, Instagram, Türkiye, Azeri, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi - Son Dakika Magazin


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