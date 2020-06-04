Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum - Son Dakika

Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum

Beyaz Show programını bitirdikten sonra O Ses Türkiye yarışmasına jüri olarak katılan Beyazıt Öztürk, eski programının yeniden başlayacağı iddialarına açıklık getirdi. Öztürk, "Ben de çok özledim ve yeniden başlamak istiyorum. Ama net bir durum yok" dedi.

Beyazıt Öztürk'ten

Bir süredir, yeniden ekranlara Beyaz Show programıyla geri döneceği söylenen Beyazıt Öztürk, bu konuya açıklık getirdi. Programı özlediğini ve yeniden başlamak istediğini dile getiren Öztürk, koronavirüs salgını nedeniyle henüz net bir durumun olmadığını söyledi.

Beyaz Show'a son noktayı koyduktan sonra TV8'de O Ses Türkiye yarışma programına jüri olarak katılan Beyazıt Öztürk'ün yeniden eski programına başlamak istediği haberleri gündeme geliyordu. Son günlerde hem izleyicilerden gelen talepler hem de Beyazıt Öztürk'ün Beyaz Show'a başlamak istediği bilinirken, ünlü komedyen katıldığı bir programda konuya açıklık getirdi. Mehmet'in Gezegeni'ne katılan Öztürk, karantina günlerinden de bahsetti.

"EN ÇOK ANNEMİ ÖZLEDİM"

Beyazıt Öztürk, "En çok neyi özledin?" sorusuna "Annemi çok özledim. 16 Mart'tan bu yana evden çıkmıyorum. Arkadaşlarımla görüşmeyi, sohbet etmeyi de çok özledim" şeklinde yanıt verdi.

"BEYAZ SHOW'A YENİDEN BAŞLAMAK İSTİYORUM"

Beyaz Show'un yeniden başlayacağı dedikodularına da açıklık getiren Öztürk, "Teklifler var. 2 sene oldu, ben de çok özledim ve yeniden başlamak istiyorum. Ama henüz net bir durum yok. Beyaz Show seyircisiz olamaz. Program enerjisini seyirciden alıyor. Koronavirüs döneminde de o kadar kalabalığı bir arada toplamak mümkün değil. O yüzden ileride duruma göre hareket edeceğim" ifadelerini kullandı.

"TÜM BUNLARDAN DERS ÇIKARMALIYIZ"

Koronavirüs önemleri kapsamında evlerimizde kaldığımız sürecin analizini yapan Beyazıt Öztürk, evlerde kapalı kaldığımız sürece hepimizin ortak düşüncelere sahip olduğunu belirtti. Beyazıt Öztürk, "Bu süreçte kimine giydiği elbiseler, kimine harcadığı para fazla geldi, kimi kendi özüne döndü, değer yargıları değişti. Biz evlerimizde bunları yaşarken, kirlettiğimiz dünya da temizlenmeye başladı. Buradan şunu anladık. Yarın yokmuş gibi yaşamamalıyız. Tüm bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 12:00 

Son Dakika Magazin Beyazıt Öztürk'ten 'Beyaz Show' hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum - Son Dakika Magazin
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