Beyazıt Öztürk, Caner Erkin, Sinan Engin... Alaçatı'nın yeni sahipleri!

Sinan Engin

Uzun zaman Alaçatı'da ev arayan Sinan Engin, sonunda kendi evini yaptırdı. Ünlü futbol yorumcusu, yaklaşık 2 milyon dolara mal olan akıllı eve tamamlanır tamamlanmaz yerleşti.

Caner Erkin

Caner Erkin de ev yaptırmayı tercih etti. Futbolcu, 15 milyon lira değerindeki evine bu yıl taşındı.

Beyazıt Öztürk

Beyazıt Öztürk her yıl Alaçatı'dan sezonluk ev kiralıyordu. O da popüler tatil beldesine yatırım yapmayı tercih etti. 3.8 dönüm arsa alan ünlü şovmen, buraya tanesi 250 bin TL değerinde iki taşınabilir bungalov ev koydurdu.