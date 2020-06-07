Beyazıt Öztürk,İspanya'daki evini satıyor

Öztürk, karantina döneminde uzun bir süre annesini göremediğinden dolayı bu kararı aldı.
Öztürk, karantina döneminde uzun bir süre annesini göremediğinden dolayı bu kararı aldı. Bahçeli ve havuzlu bir villa arayan ünlü şovmen, İspanya'da 400 bin dolara aldığı evini 600 bin dolara satma kararı aldı.
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7.06.2020 19:01:03. #1.13#
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