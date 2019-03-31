Beyazıt Öztürk Sandık Başına Giderken Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı
1 saat önce
Ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderken oy kullanacağı okulu şaşırdı.
Ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderken oy kullanacağı okulu şaşırdı. Öztürk, "Yanlış gelmişim. Adres değiştirmiştim. Daha önce burada kullanıyordum ya yine buraya gelmişim" diyerek oy kullanacağı okula gitti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle sandıkların açılmasıyla birlikte milyonlarca seçmen oy kullanmaya başladı. Ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk de oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret
İlkokulu'na geldi. Okul girişinde sandık numarasına bakan Öztürk yanlış okula geldiğini fark etti. Okuldan ayrılırken şaşkınlık yaşayan Öztürk basın mensuplarının sorusu üzerine, "Yanlış gelmişim. Adres değiştirmiştim. Daha önce burada kullanıyordum ya yine buraya gelmişim" dedi. Daha sonra bazı sevenleriyle fotoğraf çektiren Öztürk oy kullanacağı okula gitti.
Öte yandan oğluyla birlikte okula gelen iş adamı Murat Özyeğin
de oyunu kullandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:48 Kaynak: İHA
Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı
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