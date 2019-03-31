Son Dakika Haberleri: Beyazıt Öztürk Sandık Başına Giderken Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı

Beyazıt Öztürk Sandık Başına Giderken Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı

33 dakika önce

Beyazıt Öztürk sandık başına giderken oy kullanacağı okulu şaşırdıİSTANBUL - Ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderken oy kullanacağı okulu şaşırdı.

Beyazıt Öztürk Sandık Başına Giderken Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı, System.String[]
Beyazıt Öztürk sandık başına giderken oy kullanacağı okulu şaşırdı

İSTANBUL - Ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderken oy kullanacağı okulu şaşırdı. Öztürk, "Yanlış gelmişim. Adres değiştirmiştim. Daha önce burada kullanıyordum ya yine buraya gelmişim" diyerek oy kullanacağı okula gitti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle sandıkların açılmasıyla birlikte milyonlarca seçmen oy kullanmaya başladı. Ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk de oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi. Okul girişinde sandık numarasına bakan Öztürk yanlış okula geldiğini fark etti. Okuldan ayrılırken şaşkınlık yaşayan Öztürk basın mensuplarının sorusu üzerine, "Yanlış gelmişim. Adres değiştirmiştim. Daha önce burada kullanıyordum ya yine buraya gelmişim" dedi. Daha sonra bazı sevenleriyle fotoğraf çektiren Öztürk oy kullanacağı okula gitti.
Öte yandan oğluyla birlikte okula gelen iş adamı Murat Özyeğin de oyunu kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:39 Kaynak: İHA

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