Son Dakika Haberleri: Beyazıt Öztürk'ten Trafik Uygulaması Hatırası

Beyazıt Öztürk'ten Trafik Uygulaması Hatırası

1 saat önce

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, İstanbul Sarıyer'de yapılan asayiş uygulamasında polisler tarafından durduruldu.

Beyazıt Öztürk'ten Trafik Uygulaması Hatırası, System.String[]
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, İstanbul Sarıyer'de yapılan asayiş uygulamasında polisler tarafından durduruldu. Aracında arama yapılan Öztürk, ardından polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarıyer Armutlu Karakolu Asayiş ekipleri, Sarıyer Baltalimanı'nda asayiş uygulaması yaptı. Yoldan geçen araçları durduran ekipler ünlü Şovmen Beyazıt Öztürk'ün aracını durdurarak araçta arama yaptı. . Uygulamada aracı aranırken araçtan inerek polislerle sohbet eden Öztürk, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kendisinin de polis çocuğu olduğunu hatırlatan şovmen Beyazıt Öztürk, "Ben bir polis çocuğu olarak onların neler yaptıklarını, neler çektiklerini iyi biliyorum Allah kolaylık versin hepsine. Hepsini çok seviyoruz. İyi ki varlar. Eksik olmayın" dedi. Ünlü şovmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polislerle tek tek selamlaşıp aracına bindi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:46 Kaynak: İHA

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